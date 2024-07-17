24-летняя звезда сериала «Слуга народа» внезапно умер

Дарьюш Эслами было 24 года, в сентябре ему должно было исполниться 25 лет. Что стало причиной смерти актера пока не известно, ведь в день своей смерти он опубликовал фото у себя на странице в Instagram. Однако, по словам его матери, которая опубликовала комментарий под последним постом актера, у него были проблемы с сердцем.

«Не могла насмотреться на тебя, не могла надышаться тобой, постоянный "дефицит тебя" испытывала... Боялась вслух и прилюдно тобой городиться, чтобы не "спугнуть", и как я была счастлива твоими успехами и победами... Я горжусь тобой, самая большая любовь всей моей жизни!!!! Добрее твоего сердца, хоть и такого больного, я не знаю... Как нам теперь жить без тебя!? Мир должен остановиться... Благодарю тебя, сына, что выбрал нас в родители, что был с нами все эти почти 25 лет!!!! Ты давал нам надежду, мы выжили только ради тебя!!!! А теперь... Зачем нам этот мир, если в нем нет тебя!? Возьми меня к себе, сыночка!!!!! Я так тебя люблю!!!!!!!!! Я схожу с ума от того, как тебя люблю...» - написала мать.