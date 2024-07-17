Долг миллион долларов: у известного американского рэпера большие финансовые проблемы

Финансовые проблемы скандального рэпера Канье Уэста, похоже, стали еще более серьезными, поскольку его налоговые счета якобы превысили миллион долларов, сообщает US Sun.

По данным издания, теперь музыкальный продюсер должен заплатить дополнительные налоги на ранчо в штате Вайоминг, которое он купил за 14 миллионов долларов.

Фирма Уэста Psalm Cody Ranch LLC должна была в мае этого года произвести два платежа в размере 2780,33 и 2966,66 долларов США по налогу на имущество за его ранчо Monster Lake в Коди, однако до сих пор оплата не поступила. Эти суммы добавляются к огромной сумме долгов, включая четыре налоговых залога на Yeezy Apparel на общую сумму 934 033 доллара.

Хотя неуплата счетов может быть стратегией, которую использует бывший хитмейкер, неясно, какая часть его состояния, которое когда-то оценивалось более чем в один миллиард долларов, все еще осталась. Значительная часть этих денег была вложена в акции и деловые сделки, которые исчезли после того, как компании, включая Adidas, отказались от сотрудничества из-за неоднократных антисемитских заявлений Уэста. Кроме этого, в начале июля стало известно, что из-за неуплаты от рэпера ушел его адвокат Брайан Брумфилд.

1 июля стало известно, что на Канье Уэста подали еще один иск. Разработчики приложения для стримингового сервиса YZYVSN утверждают, что Канье и управляющий его делами Яннопулос обманывали их, заставляли работать сверхурочно и создали враждебную среду в коллективе.

На недвижимость 47-летнего рэпера также наложены многочисленные налоговые аресты, включая арест на сумму 101 093 доллара на два его объекта недвижимости в Лос-Анджелесе. Источник в юридической сфере, который говорил с US Sun о юридических сложностях Уэста, заявил, что Уэст может использовать свою неуплату как способ установить «контроль» - как над своими сотрудниками, так и над теми, кто пытается получить дивиденды.