ПОЗДРАВЛЯЕМ! Известный эстонский музыкант в 30 лет решил поступить в университет

В последнее время среди знаменитостей становится все более популярным возвращаться к учебе. Один из них - Павел Нейтсов. Во вторник, 17 июля, музыкант написал в своем аккаунте в Facebook, что собирается поступать в Тартуский университет. «Поступил в Вильяндискую академию культуры Тартуского университета на преподавателя музыки в школе», - комментирует порталу Elu24 музыкант.