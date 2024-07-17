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ПОЗДРАВЛЯЕМ! Известный эстонский музыкант в 30 лет решил поступить в университет

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Пауль Нейтсов.
Пауль Нейтсов. Фото: Mona Eendra

Вчера Пауль Нейтсов объявил в социальных сетях, что приступает к учебе в Тартуском университете. 30-летний Нейтсов - эстонский гитарист и автор песен.

В последнее время среди знаменитостей становится все более популярным возвращаться к учебе. Один из них - Павел Нейтсов. Во вторник, 17 июля, музыкант написал в своем аккаунте в Facebook, что собирается поступать в Тартуский университет. «Поступил в Вильяндискую академию культуры Тартуского университета на преподавателя музыки в школе», - комментирует порталу Elu24 музыкант.

Он добавляет, что саморазвитие очень важно: «Я вернулся к учебе, потому что мне нужно постоянно совершенствоваться и развиваться. Мне нравится учиться».

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