Эстонская певица Хелен Адамсон простилась со своим любимым котом Максом. В разговоре о потере своего питомца, который жил с певицей 14 лет, Адамсон сказала, что присутствие Макса привносило в ее жизнь чувство безопасности.
Популярная эстонская певица попрощалась с любимым членом семьи: «Это такая неописуемая боль»
«Я знала, что время придет, но к расставанию невозможно быть готовым...» - написала певица Хелен Адамсон в Instagram, сообщив, что ее кот Макс покинул этот мир.
«Это такая неописуемая боль - отпускать члена семьи, который был рядом со мной 14 лет: практически всю мою взрослую жизнь. Мы сделали все, что могли, но времени уже не было...» - с грустью добавила певица.
В видео, приложенном к посту, Адамсон намекает на то, что здоровье Макса было не в порядке и в какой-то момент им пришлось обратиться в ветеринарную клинику.
Певица призналась, что кот, который присутствовал в ее жизни более десяти лет, был очень важен для нее. «Сколько чувства безопасности приносил в мою жизнь Макс. Он всегда был рядом. Как же я благодарна ему за то, что он выбрал меня своей хозяйкой и провел всю свою жизнь рядом со мной. Если я на что-то и надеюсь, так это на то, что однажды, когда мое время здесь закончится, Макс и все остальные близкие, которых уже нет с нами, будут ждать меня на другой стороне...»