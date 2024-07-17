Популярная эстонская певица попрощалась с любимым членом семьи: «Это такая неописуемая боль»

Певица призналась, что кот, который присутствовал в ее жизни более десяти лет, был очень важен для нее. «Сколько чувства безопасности приносил в мою жизнь Макс. Он всегда был рядом. Как же я благодарна ему за то, что он выбрал меня своей хозяйкой и провел всю свою жизнь рядом со мной. Если я на что-то и надеюсь, так это на то, что однажды, когда мое время здесь закончится, Макс и все остальные близкие, которых уже нет с нами, будут ждать меня на другой стороне...»