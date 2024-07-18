ГОРОСКОП НА 18 ИЮЛЯ Овнам стоит отдохнуть, а Раков ждут приятные сюрпризы и удачные совпадения

Но если вы не поддадитесь на провокации, то быстро удастся найти решение, которое понравится всем. Стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции во второй половине дня. Они помогут во многом разобраться, найти верные ответы на сложные вопросы и определиться с планами на будущее. Это время подходит для обсуждения семейных дел.

Овен

Стоит отдохнуть; именно для этого день подходит как нельзя лучше. Будет возможность сменить обстановку, побывать в местах, о которых вы слышали много хорошего. Приятная компания, новые впечатления вдохновляют, помогают чувствовать себя лучше. Можно строить планы на будущее. Интуиция часто подсказывает, как могут развиваться события, что скажут и сделают другие люди. Возможны небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Вторая половина дня подходит для покупок, в том числе незапланированных.

Телец

Сосредоточьтесь на хорошем. Этот день может принести какие-то недоразумения, напряженные моменты, но особенно переживать из-за них не стоит. Вскоре все разногласия уладятся, а возникшие проблемы решатся сами собой. Многие трудности вовсе не так серьезны, как кажется поначалу. День подходит для того, чтобы заниматься домашними делами. Когда вы наводите порядок, избавляетесь от ненужных вещей или покупаете что-то новое, настроение улучшается. Вечер подходит для встречи с близкими. Хорошо принимать гостей; многие будут рады провести с вами время.

Близнецы