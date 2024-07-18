Даже если на этот день у вас много планов, торопиться не нужно. Действуйте последовательно, старайтесь сохранять спокойствие. Это позволит избежать серьезных ошибок, сэкономить время и силы. Трудно избежать споров.
ГОРОСКОП НА 18 ИЮЛЯ ⟩ Овнам стоит отдохнуть, а Раков ждут приятные сюрпризы и удачные совпадения
Но если вы не поддадитесь на провокации, то быстро удастся найти решение, которое понравится всем. Стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции во второй половине дня. Они помогут во многом разобраться, найти верные ответы на сложные вопросы и определиться с планами на будущее. Это время подходит для обсуждения семейных дел.
Овен
Стоит отдохнуть; именно для этого день подходит как нельзя лучше. Будет возможность сменить обстановку, побывать в местах, о которых вы слышали много хорошего. Приятная компания, новые впечатления вдохновляют, помогают чувствовать себя лучше. Можно строить планы на будущее. Интуиция часто подсказывает, как могут развиваться события, что скажут и сделают другие люди. Возможны небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Вторая половина дня подходит для покупок, в том числе незапланированных.
Телец
Сосредоточьтесь на хорошем. Этот день может принести какие-то недоразумения, напряженные моменты, но особенно переживать из-за них не стоит. Вскоре все разногласия уладятся, а возникшие проблемы решатся сами собой. Многие трудности вовсе не так серьезны, как кажется поначалу. День подходит для того, чтобы заниматься домашними делами. Когда вы наводите порядок, избавляетесь от ненужных вещей или покупаете что-то новое, настроение улучшается. Вечер подходит для встречи с близкими. Хорошо принимать гостей; многие будут рады провести с вами время.
Близнецы
Благоприятный день. Вы успеете сделать много хорошего. Окружающие охотно помогают вам в реализации многих смелых идей. Когда вы рассказываете о своих планах, никто не может остаться к ним равнодушным. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких. Не исключено, что придется изменить семейные планы; вы будете этому очень рады. Вторая половина дня обещает подарки, знаки внимания и приятные сюрпризы. Это благоприятное время для романтического свидания, встречи с человеком, на которого вы хотели бы произвести впечатление.
Рак
Порадует начало дня. В это время возможны приятные сюрпризы, удачные совпадения, а также встречи, благодаря которым ваше настроение заметно улучшится. Можно быстро справиться с какими-то мелкими делами, до которых в последнее время не доходили руки. Всего за несколько часов вы успеете многое. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, дает возможность отдохнуть. Вы быстро восстановите силы и почувствуете, что готовы к новым подвигам. Но прежде, чем предпринимать что-то, стоит составить план действий.
Лев
Интересный день, полный ярких вдохновляющих моментов. Возможны совершенно неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Некоторые Львы поймут, что хотели бы изменить в жизни, и догадаются, как можно быстро достичь новых целей. Вы хорошо ладите с новыми знакомыми, но именно общение со старыми друзьями и другими близкими по духу людьми дарит много позитивных эмоций. Вторая половина дня щедра на романтические моменты. Общение с любимым человеком в это время будет особенно приятным. Полезно будет обсудить общие планы.
Дева
Первая половина дня отлично подходит для того, чтобы взяться за какое-то важное дело. У вас многое получается хорошо. Часто быстро решаются сложные вопросы, а в сложных ситуациях вы неизменно принимаете верные решения. Вероятны удачные покупки и сделки. Во второй половине дня захочется расслабиться, пустить все на самотек. Вы можете себе это позволить. Но имейте в виду: если сейчас вы не будете контролировать ситуацию, то добьетесь более скромных результатов, чем ожидали. Могут потребовать внимание домашние дела.
Весы
Начало дня отлично подходит для общения. Вы с кем угодно способны найти общий язык, да и превратить недавних недоброжелателей в союзников удастся быстро. Вероятны хорошие новости издалека. Многим Весам они помогут принять верные решения. Во второй половине дня нужно будет многое сделать. Действовать придется быстро. Это самое подходящее время для того, чтобы проявить решительность и настойчивость. Импровизируйте, экспериментируйте, делайте то, что больше никому не пришло бы в голову. Вероятны денежные поступления, подарки.
Скорпион
Начало дня дарит много хороших идей. Не всегда их можно реализовать сразу. Несмотря на кое-какие преграды, вы полны энтузиазма. Это очень нравится окружающим. Многие готовы помочь вам воплотить задуманное в жизнь. Интуиция помогает выбрать союзников, на которых можно будет положиться во всем. Во второй половине дня полезно будет вернуться к каким-то старым делам или заняться решением вопросов, о которых вы много размышляли. Это благоприятное время для общения с близкими. Можно устроить небольшой домашний праздник; он понравится всем.
Стрелец
День сложится удачно, если вы не станете никуда торопиться, будете действовать последовательно. Стоит насторожиться, если кто-то попытается изменить ваши планы или будет слишком настойчиво давать советы. Такие люди, как правило, действуют в собственных интересах, а вовсе не в ваших. Стоит быть осторожнее с деньгами. Не тратьте слишком много на пустяки. Лучше не спешить с покупками: сегодня лучше чинить и приводить в порядок старые вещи, чем покупать новые. В поездах возможны интересные встречи.
Козерог
Сегодня вы более раздражительны, чем обычно. Если вы не удержитесь от критических замечаний, могут возникнуть ссоры. Помните: не все стоит принимать близко к сердцу. На какие-то мелочи стоит просто закрыть глаза. Можно быстро решить какие-то сложные задачи. Все дело в том, что сейчас вам легко отличить главное от второстепенного. К тому же интуиция подсказывает, за что лучше взяться в первую очередь, а что можно отложить на потом. Да и близкие часто дают советы, к которым стоит прислушаться.
Водолей
День довольно утомительный, но не такой неудачный, как может показаться в начале. Старайтесь не зацикливаться на мелочах и не смотреть на вещи слишком мрачно. Оптимизм часто помогает добиться успеха в сложных ситуациях. Вероятны приятные знакомства, встречи, которым вы будете очень рады. Можно добиться успеха в учебе. Вы узнаете много нового и быстро запоминаете все, что может пригодиться. Некоторые Водолеи сегодня примут решения, которые повлияют на дальнейшее развитие их карьеры.
Рыбы
Благоприятный день. Можно добиться успеха во многих делах, вам часто удается то, с чем не справились другие. Вы стараетесь во всем рассчитывать только на собственные силы, а если в чем-то повезло, то стараетесь извлечь из сложившейся ситуации максимум пользы. Вероятны неожиданные расходы. Вы без сожалений расстаетесь с деньгами, потому что знаете: траты не напрасны. Некоторые Рыбы смогут купить вещи, которые давно им нравились. Вечером лучше избегать стрессовых ситуаций. Спокойный отдых поможет не только восстановить силы, но и настроиться на дела, которыми вам предстоит заниматься на следующей неделе.