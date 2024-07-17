59-летняя британская актриса Элизабет Херли 14 июля разместила в Instagram фото, для которого позировала в белом кардигане, пишет Гордон.
Вот это фигура! 59-летняя Элизабет Херли снялась топлес
«Мой любимый кардиган года – [модель] Eleni. Я в нем живу», – написала Херли.
Актриса сопроводила пост хештегами «отпуск», «пляж», «бикини».
Херли не стала надевать бюстгальтер и показала центральную часть бюста, позируя в расстегнутом кардигане. Также актриса надела белые плавки.
Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.
Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.