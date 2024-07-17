Вот это фигура! 59-летняя Элизабет Херли снялась топлес

«Мой любимый кардиган года – [модель] Eleni. Я в нем живу», – написала Херли.

Херли не стала надевать бюстгальтер и показала центральную часть бюста, позируя в расстегнутом кардигане. Также актриса надела белые плавки.

Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.