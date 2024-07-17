Раскрыто глубокое значение образа Кейт Миддлтон на Уимблдоне

Принцесса Уэльская во второй раз появилась на публике после того, как объявила о своем диагнозе рак в марте 2024 года. Она вышла в свет во время мужского финала теннисного турнира Уимблдон, сияя в ярком фиолетовом платье Safiyaa.

Сиреневый дизайн наряда монаршей персоны был символическим выбором для этого выхода.

Жена принца Уильяма является королевским покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и решила почтить организацию, надев один из ее официальных цветов.

Оттенки AELTC: «Уимблдонский фиолетовый» и оттенок темно-зеленого под названием «Уимблдонский зеленый».

Специальная лента, которую Кэтрин добавила к платью, также имеет цвета клуба. Только участники AELTC могут обладать таким аксессуаром.

Онкобольная принцесса Уэльская дополнила свой образ слингбэками Camilla Elphick (395 долларов), серьгами-кольцами By Pariah (650 долларов), солнцезащитными очками Victoria Beckham и парой браслетов Halcyon Days (215 долларов).

Интересно, что один из браслетов был усыпан камнями фиолетово-синего цвета «незабудка» - возможно, дань любимому цветку принцессы Дианы.