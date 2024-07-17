Раскрыто глубокое значение образа Кейт Миддлтон на Уимблдоне

Жена принца Уильяма почтила Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета и покойную свекровь, принцессу Диану. Это второе официальное появление Кэтрин за год.
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Принцесса Уэльская во второй раз появилась на публике после того, как объявила о своем диагнозе рак в марте 2024 года. Она вышла в свет во время мужского финала теннисного турнира Уимблдон, сияя в ярком фиолетовом платье Safiyaa.
Сиреневый дизайн наряда монаршей персоны был символическим выбором для этого выхода.
Жена принца Уильяма является королевским покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и решила почтить организацию, надев один из ее официальных цветов.
Оттенки AELTC: «Уимблдонский фиолетовый» и оттенок темно-зеленого под названием «Уимблдонский зеленый».
Специальная лента, которую Кэтрин добавила к платью, также имеет цвета клуба. Только участники AELTC могут обладать таким аксессуаром.
Онкобольная принцесса Уэльская дополнила свой образ слингбэками Camilla Elphick (395 долларов), серьгами-кольцами By Pariah (650 долларов), солнцезащитными очками Victoria Beckham и парой браслетов Halcyon Days (215 долларов).
Интересно, что один из браслетов был усыпан камнями фиолетово-синего цвета «незабудка» - возможно, дань любимому цветку принцессы Дианы.