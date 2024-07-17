Инсайдер раскрыл подробности романа Джонни Деппа с россиянкой Юлией Власовой

Об их отношениях заговорили в выходные после того, как звезду «Пиратов Карибского моря» заметили на публике с новой подругой. По слухам, встречаются они уже около двух лет: а значит, Юлия поддерживала актера на фоне скандальных судебных разборок с бывшей женой.

Как утверждает инсайдер, свои отношения они сохранили «неформальными» и отказались от ярлыков «парень» и «девушка». «Они видятся то тут, то там», - говорит источник издания.

Как выяснили журналисты, Юлия родом из Екатеринбурга, но давно живет в Чехии, где у нее есть собственный салон красоты.

«Юля родилась в обычной семье в Полевском. Родители развелись, когда ей было два или три года. Мама переехала в Екатеринбург, а Юля жила по очереди то с мамой, то с папой в Полевском. В подростковом возрасте ее отправили учиться в Чехию по программе», - рассказала знакомая девушки изданию «Комсомольская правда».

Как уточняют СМИ, Джонни Деппа и Юлию уже видели вместе: в 2022 году они посетили концерт друга актёра Джеффа Бека в Праге.

В последнее время Депп почти пропал из поля зрения общественности после того, как закончились судебные разборки с Эмбер Херд, которая обвинила Деппа в домашнем насилии. В итоге суд признал ее саму виновной в клевете и обязал выплатить экс-супругу компенсацию в размере 15 млн долларов. В апреле актер появился на премьере фильма «Жанна Дюбарри» в Лондоне, где он сыграл короля Людовика XV. Фильм стал первой крупной актёрской работой Джонни после скандала.

Эмбер Херд была единственной официальной женой актера. В 2012 году актер расстался с Ванессой Паради после 14 лет отношений, от которой у него есть двое детей: дочь Лили-Роуз и сын Джек.