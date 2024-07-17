«Раньше он отказывался пользоваться дезодорантом»: Инес де Рамон приучила Брэда Питта чаще мыться

Однако с тех пор как у Питта начался роман с Инес, от него стало пахнуть гораздо лучше, отмечают источники, близкие к 60-летнему актеру. Возможно, на это повлияла 34-летняя де Рамон.

«Он действительно изменился ради Инес. Брэд раньше был довольно апатичен в том, что касается принятия душа и мытья головы. Когда он принимал душ, пользовался только мылом и водой. Он также отказывался пользоваться дезодорантом или одеколоном», - утверждает источник.

Инес де Рамон - первая девушка, с которой у актера серьезные отношения со времен развода с бывшей женой Анджелиной Джоли. Недавно Питт впервые официально вышел в свет вместе с Инес: пара посетила финал Гран-при Великобритании, который проходит на трассе «Сильверстоун» в Нортгемптоншире.

Брэд Питт и Инес де Рамон, которая раньше была замужем за звездой сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли, начали встречаться в конце 2022 года. Недавно пара съехалась, и, по словам инсайдеров, их отношения вышли на новый уровень. Инсайдеры также уверяют, что Питт готов завести детей вместе с Инес и считает, что она станет прекрасной матерью.

Что касается самого Питта, то у него отношения с детьми от прошлого брака с Анджелиной Джоли оставляют желать лучшего. Приемный сын Пакс в соцсетях назвал Брэда Питта «засранцем мирового класса» и обвинил его в том, что он держит детей в страхе.

Старшая приемная дочь Захара в колледже представилась как Захара Марли Джоли, а Шайло вскоре после наступления совершеннолетия подала документы, чтобы официально отказаться от отцовской фамилии. Ради того, чтобы восстановить отношения с детьми, Питт, по слухам, даже готов помириться с Анджелиной Джоли, которая явно не готова снова с ним общаться.