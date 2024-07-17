Женя Фокин поделился с подписчиками в социальных сетях фотографией своей новой прически, которая стала крутым обновлением для стилиста этим жарким летом. Поклонники Фокина считают, что его новая прическа - это настоящий хит сезона!
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ФОТО ⟩ «Настоящий хит сезона!» Новый образ стилиста Жени Фокина восхитил подписчиков
Стилист Женя Фокин продолжает удивлять своих подписчиков. Он побрился почти под ноль и нарисовал на белоснежных волосах леопардовый рисунок. «Городское сафари», - гласит подпись к фото.