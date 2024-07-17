ФОТО Покидающая пост премьер-министра Кая Каллас расплакалась на прощальном мероприятии

Перевод: Елизавета Лынник

Со своей стороны коллеги из Государственной канцелярии поблагодарили премьер - министра за вдохновляющее руководство, подчеркнув ее неустанную работу по отстаиванию интересов Эстонии и укреплению внешней политики и политики безопасности.

Из публикации в социальных сетях, сделанной на странице дома Стенбока, становится ясно, что существует традиция дарить уходящему с поста премьер-министру молоток, которым он утверждал решения правительства в течение своего срока. На молотке выгравирован период пребывания премьер-министра в должности.

«От всего сердца спасибо всем сотрудникам Государственной канцелярии за доверие и вклад», - поделилась Каллас в своей истории в Instagram. Она добавила, что именно с этими людьми у нее за плечами три напряженных и трудолюбивых года, по которым она будет скучать.

Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

Срок полномочий Каи Каллас на посту премьер-министра Эстонии начался в 2021 году и заканчивается в июле этого года. Каллас переходит на работу в качестве верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза. Вероятным премьер-министром следующего правительства является Кристен Михал (Партия реформ).