Адель решила уйти с большой сцены: «Планирую заниматься другими вещами»

В интервью для издания ZDF звезда призналась, что уходит на некоторое время с большой сцены. Она не планирует выпускать новых песен и давать концертов. После своего большого музыкального тура Адель хочет сосредоточиться на «некоторых других творческих вещах».

«У меня вообще нет никаких планов относительно новой музыки. Я хочу большого перерыва после этого. Планирую заниматься другими творческими вещами, хотя бы ненадолго», - поделилась певица.

В планах исполнительницы осенью после последних выступлений в Лас-Вегасе, США, отправиться в родную Великобританию. Там Адель хочет провести время с родными и отдохнуть от загруженного графика.

«Я скучаю по тому, что было до того, как я стала известной. Больше всего, пожалуй, по неузнаваемости на улицах. Однако тот факт, что людям нравится мой голос и песни, довольно странный, поэтому не думаю, что когда-то привыкну к этому. Поэтому, оно того стоит... Просто необходимо прийти к балансу», - убеждена звезда.

К слову, это уже не первый раз, когда Адель ставит на паузу свою музыкальную карьеру. Ранее у артистки были проблемы с голосовыми связками, из-за чего она долгое время не давала концертов. В следующий раз певица уходила со сцены, чтобы посвятить себя воспитанию сына. Однако каждый раз знаменитость возвращались с новыми хитами. Поэтому, можно предположить, что на этот раз будет так же.

Среди самых известных композиций Адель, в частности, «Rolling in the Deep», «Someone Like You», «Hello», «Set Fire to the Rain» и «Skyfall».