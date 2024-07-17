Дмитрий Монатик признался, сколько ему заплатили за выступление на свадьбе, где ведущим был Максим Галкин

Дмитрий Монатик, который недавно находясь в туре в США, выступил на частной свадьбе украинской пары, которая состоялась в Италии, рассекретил, какую сумму получил за мероприятие. Отчетом с благотворительного тура, который длился в течение месяца артист поделился у себя на странице в Инстаграм.

В частности, речь идет о стоимости 20 тысяч долларов за выступление на свадьбе Ангелины Терской - украинки, которая вместе с мужем живет за границей. Пара решила отпраздновать свою свадьбу на вилле, на берегу итальянского озера Комо.

В СМИ утверждают, что стоимость свадьбы пары обошлась ориентировочно в 1 миллион евро. Все бы ничего, но свадьба приобрела такой резонанс из-за того, что на ней был ведущим российский юморист Максим Галкин.

Невеста у себя в Инстаграм транслировала, как юморист пытался говорить на украинском, шутил на украинском и даже пел на украинском языке. Кроме этого, на свадьбе был и Дмитрий Монатик, который официально находился с благотворительным туром в США.

Тогда в команде Монатика заявили, что артист выступал на свадьбе в свой единственный выходной. Из-за резонансности дела невеста Ангелина Терская ответила украинцами на критику, которая начала литься под ее фотографиями в Инстаграм.

Кроме этого, барабанщицу Екатерину Багинскую, которая сотрудничает с Дмитрием Монатиком и группой Renie Cares, исключили из команды. Причиной этому стала та же роскошная свадьба и появление на ней российского артиста.

В отчете о благотворительном туре Дмитрий Монатик уточнил, что его команде удалось собрать 90 500 долларов (79 500 долларов и 10 000 евро).

«Отчитываюсь более подробно: концерты в США и Канаде принесли нам 59 500 долларов. Также благодаря выступлению на частном мероприятии я добавил еще 20 000 долларов. Еще 10 000 евро принесло нам выступление на Кипре! Также наша команда еще ждет завершения розыгрыша картины «Любовь космических масштабов», которую я создал в галерее Нью-Йорка. Итоги аукциона будут подведены в пятницу, и мы обязательно дополнительно отчитаемся!» - пояснил артист.