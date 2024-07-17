Легендарный диджей Томкрафт скончался в возрасте 49 лет

Томкрафт родился в Мюнхене и получил международную известность благодаря своему электрохаус хиту 2002 года «Loneliness». Трек с запоминающимся вокалом из песни Андреа Мартин «Share The Love» возглавил британские чарты в 2003 году, закрепив свое место в истории электронной музыки.

За свою карьеру Томкрафт выпустил четыре альбома и множество синглов, а его последний трек, «Rude Place», дебютирует в марте 2024 года.

Томкрафт начал свою карьеру диджея в 1994 году, играя техно и прогрессив-транс в Мюнхене. Его дебютный сингл, «This Is No House», был выпущен в 1995 году. В 1996 году он познакомился со своим давним коллегой Эниаком, и вместе они выпустили несколько хитов, включая «Viva», «Prozac» и вошедший в чарты «Loneliness».

Помимо успеха «Loneliness», влияние Томкрафта распространялось через его выступления и вклад в развитие электронной музыки. В 2003 году он выступил перед более чем 1,3 миллионами зрителей на берлинском Love Parade, а также выступал на фестивалях и в клубах по всему миру. Он был диджеем-резидентом в культовом мюнхенском клубе KW - Das Heizkraftwerk до его закрытия в 2003 году.

В 2005 году Томкрафт основал звукозаписывающий лейбл Craft Music, на котором демонстрировал свои работы и поддерживал других артистов в жанрах техно, электро и хаус.