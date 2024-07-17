Что будет с телом Шеннен Доэрти после смерти - необычный план покойной актрисы

Впрочем, время борьбы с онкологией артистка потратила с пользой. Помимо того, что она хотела прожить каждый свой миг на все 100%, она не забывала и о том, что рано или поздно ее не станет. Она готовилась к смерти, хоть и отчаянно хотела жить. Поэтому при жизни Шеннен успела сделать несколько важных дел, чтобы после ее ухода ее семье не пришлось заниматься этим.

В частности, в январе, когда Доэрти узнала про метастазы в мозге, в своем подкасте «Let's Be Clear» она рассказала, как нужно поступить с ее телом после смерти. Например, звезда отказалась от погребения.

Шеннен заявила, что хочет быть кремированной, и чтобы ее прах был смешан с прахом ее покойного отца и любимой собаки Боуи, которая пережила свою хозяйку. Кроме того она позволила своему близкому другу и исполнителю ее завещания Крису Кортаццо взять часть ее праха, чтобы носить его в качестве украшения поближе к сердцу.

На данный момент неизвестно, были ли эти распоряжения Шеннен Доэрти официальными.