Король Карл и королева Камилла были в шоке от двух «резвых» коров

Король Карл ІІІ и королева Камилла были в шоке от поведения двух «резвых» коров в первый день своего тура по островам Джерси и Гернси. Королевская чета в этот день получила в подарок стадо племенной джерсейской породы из семи телок, сообщает Мirror.

В первый день своего тура пара посетила специальное заседание Ассамблеи штата, а также выставку Jersey Expo, где местные фермеры и художники представляют свою продукцию.

Карл и Камилла не могли не рассмеяться вместе с другими присутствующими, которые также заметили комичную ситуацию. Королева наклонилась, чтобы погладить одно из культовых животных кремового цвета, и в этот момент бык внезапно забрался на корову для совокупления.

Queen Camilla was amused after one cow mounted another during her visit to Jersey. The King and Queen travelled to Jersey as part of their first visit to the Channel Islands.https://t.co/eSVpRZ1sdW pic.twitter.com/JQHhPeXDql

— Sky News (@SkyNews) July 15, 2024

Камилла сначала замерла, в удивлении подняла руки и громко рассмеялась. Ситуация развеселила всех присутствовавших рядом, включая и короля Великобритании.

В Виндзоре уже есть стадо джерсейской породы, поэтому новое перевезут на ферму Home Farm.

Во время посещения выставки с королем и королевой произошел еще один инцидент, но не такой веселый, как предыдущий. На Королевской площади в Сент-Хелиере им пришлось покинуть мероприятие из-за предупреждения службы безопасности. Что именно могло угрожать королевским особам не сообщается. После короткого перерыва продолжительностью около 20 минут Карла ІІІ и королеву Камиллу вывели на улицу на встречу с местными школьниками, а затем их пригласили в качестве гостей на чаепитие.

«Возникла небольшая проблема, вызвавшая беспокойство. Расследование оказалось ложной тревогой. Были приняты все меры предосторожности, и вскоре программа возобновилась», - сообщил источник при королевской семье.