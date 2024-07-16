Раскрыт секретный телохранитель принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты

У принца Джорджа , принцессы Шарлотты и принца Луи есть тайный «телохранитель» в лице их норландской няни, поскольку она прошла особую подготовку не только относительно ухода и воспитания детей, но и по вопросам их защиты, сообщает Еxpress.

Мария Борралло была нанята принцем и принцессой Уэльскими, тогда известными как герцог и герцогиня Кембриджские, еще в 2014 году. Тогда принцу Джорджу было всего восемь месяцев. С тех пор она присутствует в жизни принцессы Шарлотты и принца Луи с момента их рождения в 2015 и 2018 годах.

Помимо того, что Мария должна была заботиться о трех молодых членах королевской семьи, она, как и другие королевские няни в прошлом и настоящем, проходила обучение у бывших офицеров военной разведки по вопросам их защиты.

В документальном фильме, посвященном королевской семье, доктор Джанет Роуз, директор Норландского колледжа, рассказала, что королевские няни обучаются особым навыкам, включая боевые искусства и безопасное вождение. В этом колледже готовят высококвалифицированных нянь, которых легко узнать по фирменной бежевой униформе и коричневой шляпе-котелку.

Одна из стажеров-нянь сообщила журналистам: «Мы практикуем вождение в условиях заноса, чтобы иметь возможность управлять автомобилем в ситуации, когда вы везете ребенка сзади и вам нужно убедиться, что это максимально безопасно для него».

Доктор Роуз добавила: «Некоторые из последних программ обучения нянь, более передовые и соответствуют 21 веку. Они включают, например, обучение по вопросам безопасности и кибербезопасности с нашими бывшими офицерами военной разведки. Некоторые шутят, что няни - это смесь Джеймса Бонда и Мэри Поппинс, но, конечно, мы не пытаемся превратить наших выпускников в телохранителей. Во многих отношениях мы хотим, чтобы наши няни были такими же веселыми и любящими, как Мэри Поппинс».

Няни из Норланда уже давно являются вершиной социального статуса семьи. В детстве у принца Уильяма и принца Гарри была своя любящая и заботливая няня - Тигги Легг-Бурк. Правда, не известно имела ли она подобную подготовку.