Политик Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что в субботу, 13 июля, на свет появился ее второй ребенок. «Все это до сих пор кажется одним большим чудом», - радостно отметила Пентус-Розиманнус.
МИЛОЕ ФОТО ⟩ Кейт Пентус-Розиманнус в субботу родила сына
«Наше домашнее счастье, радость и raison d'etre удвоились в субботний вечер. Добро пожаловать, дорогой сын», - написала Пентус-Розиманнус в посте в Instagram.
В социальных сетях политик также поделилась милой семейной фотографией.
Также политик дала своему сыну обещание: «Мы намерены заботиться о тебе, лелеять тебя, любить и всегда поддерживать твою свободу и выбор. У Ити Лоретты, конечно, уже есть множество планов, которыми она хочет поделиться с братом, и можно предположить, что этот дуэт брата и сестры будет у нас по-настоящему зажигательным».
Кроме того, Кейт Пентус-Розиманнус поблагодарила в своем посте работников роддома Ида-Таллиннской Центральной больницы, а также акушерку, которая поддерживала ее все девять месяцев беременности.
У нас теперь есть два самых красивых и сияющих повода быть благодарными жизни, и все это до сих пор кажется одним большим чудом.