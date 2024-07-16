МИЛОЕ ФОТО Кейт Пентус-Розиманнус в субботу родила сына

«Наше домашнее счастье, радость и raison d'etre удвоились в субботний вечер. Добро пожаловать, дорогой сын», - написала Пентус-Розиманнус в посте в Instagram.

В социальных сетях политик также поделилась милой семейной фотографией.

Также политик дала своему сыну обещание: «Мы намерены заботиться о тебе, лелеять тебя, любить и всегда поддерживать твою свободу и выбор. У Ити Лоретты, конечно, уже есть множество планов, которыми она хочет поделиться с братом, и можно предположить, что этот дуэт брата и сестры будет у нас по-настоящему зажигательным».

Кроме того, Кейт Пентус-Розиманнус поблагодарила в своем посте работников роддома Ида-Таллиннской Центральной больницы, а также акушерку, которая поддерживала ее все девять месяцев беременности.

У нас теперь есть два самых красивых и сияющих повода быть благодарными жизни, и все это до сих пор кажется одним большим чудом.