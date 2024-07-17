Ср, 17.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Номинантка на «Грэмми» из Эстонии: путь жительницы Таллинна к музыкальной славе

Елизавета Лынник
, Репортер
Copy

Юлия Пшеничная, известная под псевдонимом Lady Julz, рассказала репортеру Limon.ee, как обычная девушка из Таллинна преодолела множество препятствий на пути к своей мечте и сейчас покоряет Америку и претендует на статуэтку престижной музыкальной премии. 

Lady Julz начала свой музыкальный путь в возрасте пяти лет в родном Таллинне. Ее таланты заметила мать, которая отвела Юлию в детский хор, а затем в музыкальную школу. С самого детства она была уверена, что станет певицей, несмотря на скептицизм окружающих. 

После окончания школы Юлия отправилась в Санкт-Петербург, где поступила в эстрадно-джазовое училище имени М.Мусоргского. Конкурс был огромным, но Юлия оказалась одной из четырех счастливчиков, принятых на курс.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх