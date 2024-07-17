Номинантка на «Грэмми» из Эстонии: путь жительницы Таллинна к музыкальной славе

Lady Julz начала свой музыкальный путь в возрасте пяти лет в родном Таллинне. Ее таланты заметила мать, которая отвела Юлию в детский хор, а затем в музыкальную школу. С самого детства она была уверена, что станет певицей, несмотря на скептицизм окружающих.