Номинантка на «Грэмми» из Эстонии: путь жительницы Таллинна к музыкальной славе

Юлия Пшеничная, известная под псевдонимом Lady Julz, рассказала репортеру Limon.ee, как обычная девушка из Таллинна преодолела множество препятствий на пути к своей мечте и сейчас покоряет Америку и претендует на статуэтку престижной музыкальной премии.
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Lady Julz начала свой музыкальный путь в возрасте пяти лет в родном Таллинне. Ее таланты заметила мать, которая отвела Юлию в детский хор, а затем в музыкальную школу. С самого детства она была уверена, что станет певицей, несмотря на скептицизм окружающих.