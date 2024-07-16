Шэннен Доэрти развелась с мужем за день до своей смерти

Согласно судебным документам, которые оказались в распоряжении издания, актриса подписала заявление об отказе от алиментов. Она также согласилась на «расторжение брака по умолчанию или без спора», то есть бывшие супруги завершили бракоразводный процесс по обоюдному согласию во внесудебном порядке. «Стороны заключили письменное соглашение относительно их имущества и прав на брак или гражданское партнерство, включая алименты, оригинал которого передается или уже был передан в суд», - указано в документах.

Долгое время Исваринко и Доэрти не могли договориться о разводе, но внезапно пришли к соглашению. Неясно, связано ли это с тем, что оба уже понимали, что Шэннен Доэрти скоро не станет.

Доэрти и Исваринко были женаты с октября 2011 года. Незадолго до того, как ей предстояла сложная операция на мозге, во время которой ей должны были удалить опухоль, Шэннен Доэрти узнала о том, что супруг уже продолжительное время ей изменяет. Звезда «Беверли-Хиллз 90210» подала на развод в апреле 2023 года после 11 лет брака. В начале июня 2024 года Шэннен Доэрти подала иск в суд, она требовала, чтобы супруг платил ей алименты в размере около 15,5 тысяч долларов в месяц.

Актриса говорила, что из-за отсутствия работы скоро может лишиться медицинской страховки и средств к существованию: она обвиняла супруга в том, что он продолжает жить своей жизнью, уклоняясь от обязанностей перед умирающей супругой. Доэрти заявляла, что супруг тратит средства на перелеты на частном самолете и развлечения в то время, когда ей требуется дорогостоящее лечение. Кроме того, она считала, что бывший муж не подписывает документы на развод, чтобы получить ее наследство.

Адвокат Курта Исваринко опровергал эти утверждения, он уверял, что Исваринко хочет «лучшего для Шэннен и хочет, чтобы они оба смогли оставить это дело позади и двигаться дальше».

До этого актриса была дважды замужем: за актёром Эшли Гамильтоном и за игроком в покер Риком Саломоном, который также в свое время был женат на Памеле Андерсон и прославился скандальным секс-видео с Пэрис Хилтон в 2004 году