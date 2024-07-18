ГАЛЕРЕЯ Закройте детям глаза: достопримечательность в центре Таллинна дополнили пошлыми рисунками

Мурал «Лесной дух», красующийся в самом центре столицы с 2017 года, некоторое время назад был осквернен неизвестными, однако до сих пор меры по устранению непристойных символов не были приняты. Несчастному кабану пририсовали половой член и дымящуюся сигарету, а возможно художник хотел изобразить самокрутку...