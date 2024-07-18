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ГАЛЕРЕЯ Закройте детям глаза: достопримечательность в центре Таллинна дополнили пошлыми рисунками

Влада Лаевалинд
, репортер
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Некоторое время назад к известному муралу «Лесной дух», на котором изображен кабан, пририсовали половой орган и дымящуюся сигарету. Но кто же в ответе за одну из ярких достопримечательностей Таллинна и должен организовать его очистку?

Мурал «Лесной дух», красующийся в самом центре столицы с 2017 года, некоторое время назад был осквернен неизвестными, однако до сих пор меры по устранению непристойных символов не были приняты. Несчастному кабану пририсовали половой член и дымящуюся сигарету, а возможно художник хотел изобразить самокрутку...

Стоит отметить, что подобные рисунки появляются в Таллинне с завидным постоянством, однако непристойные изображения в центре столицы портят репутацию города, а также наносят вред детской психике.

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