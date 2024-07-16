«На днях со мной произошла странная вещь», - начал свой пост музыкант Лаури Саатпалу во вторник.

Саатпалу написал в Facebook, что вернулся домой с концерта в субботу вечером, а на следующее утро почувствовал себя плохо. «Оказался на больничной койке, не мог встать утром, ужас! Я долго пытался подняться, но земля кружилась все сильнее и сильнее, а язык пересох, хотя я пил».

Из поста складывается впечатление, что самочувствие артиста было настолько плохим, что пришлось вызывать скорую помощь. «Не тянули, а сразу загрузили в машину скорой помощи, канюлю в вену и в Пыльваское EMO! За деньги налогоплательщиков я получил полный пакет обследования: от сердца до мозга. А какая забота и сервис!»

Наконец музыканту поставили диагноз: «Когда последний литр пота и слез работяг потек по моим венам, я спросил у врача, что это за чертовщина. Проще говоря, это головокружение, то есть среднее ухо, которое контролирует наш вестибулярный аппарат, может ничего не делать!»

В заключение Саатпалу поблагодарил Пыльваское отделение EMO, которым остался очень доволен. «Но если что-то действительно случится в будущем (тьфу-тьфу-тьфу!), то лучше сразу обратиться в Пыльваское отделение экстренной медицины. В Таллинне вы будете сидеть там два дня после смерти, уткнувшись головой в подушку, и вас будут ругать за то, что вы держитесь за место», - написал он.