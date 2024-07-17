День подарит много приятных моментов. Он особенно хорошо подходит для общения с близкими людьми: найти общий язык будет просто, причин для разногласий и споров не возникнет. Полезно будет обсудить планы на будущее; быстро удастся договориться о совместных действиях.
ГОРОСКОП НА 17 ИЮЛЯ ⟩ Козерогам не стоит тревожиться по пустякам, а Весам будет сегодня непросто
Возможны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Некоторые дела отнимают больше времени, чем вы ожидали. К тому же могут нарушатся давние договоренности. Конечно, это огорчает. Но сильно огорчаться не стоит: способ все же достичь поставленных целей обязательно найдется.
Овен
День может показаться довольно скучным. Вам предстоит заниматься однообразными делами, требующими сосредоточенности и аккуратности, а не таланта, знаний и творческого подхода. К тому же окружающие чаще обычного критикуют вас, напоминают об ошибках. Нужно завидное самообладание, чтобы не ответить язвительным замечанием. Что порадует, так это общение с теми, кто близок вам по духу. Ни давние друзья, ни любимый человек не скажут и не сделают ничего, что могло бы вас огорчить. А вот сделать какие-то приятные сюрпризы могут.
Телец
Не спешите. День сложится просто отлично, если вы не станете горячиться и принимать важные решения второпях, а также доверять всем подряд. Будьте настороже, когда дело касается денег и долгосрочного сотрудничества. Тут кто-то может попытаться обмануть вас. Во остальном день благоприятен. Он хорошо подходит для общения с людьми, которые близки вам по духу, разделяют ваши интересы. Неважно, когда вы виделись в последний раз и как в последнее время складывались ваши отношения. Сейчас будет легко найти общий язык и обо всем договориться.
Близнецы
Суеты много, толку мало. Если хотите сегодня добиться успеха в каком-то важном деле, будьте готовы проявить инициативу и взять контроль над ситуацией в свои руки. Не стоит ждать, пока все удачно сложится само собой, а окружающие сделают то, что вам нужно. Не самый простой день с точки зрения общения. Люди не всегда правильно понимают вас, что-то додумывают, часто ищут скрытый смысл в самых невинных ваших замечаниях. Возможны недоразумения, даже мелкие ссоры. Постарайтесь быстрее все прояснить. В ваших силах сгладить острые углы и сохранить хорошие отношения со всеми.
Рак
Вы уверены в своих силах и ни минуты не сомневаетесь, что все делаете правильно. Это заметно со стороны и порой раздражает окружающих. Некоторые не могут удержаться от критических замечаний, напряженных моментов вряд ли удастся избежать. Но вы не поддаетесь на провокации и продолжаете действовать по-своему. Когда вы добьетесь первых успехов, скептики изменят точку зрения. Старайтесь избегать перегрузок. Сейчас легко переоценить свои силы. Вам действительно многое по плечу, но делать небольшие паузы для отдыха все же стоит.
Лев
Легкий гармоничный день. Легко добиться успеха даже в совершенно новых делах, что уж говорить о привычных повседневных задачах. Многим Львам помогают проверенные союзники, да и просто старые знакомые. Благодаря таким людям быстро решаются важные для вас организационные вопросы. Вероятны удачные совпадения, а также какие-то неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Новые идеи хороши, но реализовать их сразу едва ли удастся. Так что запаситесь терпением.
Дева
Вас не пугают трудности. Вы знаете, что все преграды, возникающие на пути, можно преодолеть, и тут интуиция не ошибается. Не всегда получается реализовать задуманное сразу. Умение спокойно ждать вам очень пригодится. День благоприятен для общения. Сейчас вы отлично ладите даже с теми, с кем прежде много спорили и ссорились. Люди, прежде недооценивавшие вас, изменят свою точку зрения, поймут, что с вами интересно и приятно иметь дело. Не исключено начало необычной и захватывающей романтической истории.
Весы
День будет непростым. Сложно правильно оценить ситуацию, многие представители знака строят иллюзии, вместо того чтобы взглянуть в глаза фактам. Возможны какие-то неприятные открытия, неудачные совпадения, новости, которые собьют с толку. Но вы со всем справитесь и обязательно найдете способ изменить ситуацию к лучшему. В этом помогут старые знакомые. Они хорошо знают, на что вы способны, и часто делают интересные предложения. Вторая половина дня – отличное время для покупок. Вы безошибочно выбираете вещи, которые долго будут радовать.
Скорпион
Отличный легкий день. Появляется много интересных идей, и интуиция безошибочно подсказывает, с чего стоит начать движение к новым целям. Вряд ли кто-то сможет запутать вас или ввести в заблуждение. Окружающих вы видите насквозь, часто после нескольких минут разговора догадываетесь, что у них на душе. Возможны интересные предложения. Стоит принять их, если вы готовы к переменам в деловой сфере и личных отношениях. Жизнь заиграет новыми красками, если вы не станете цепляться за старое.
Стрелец
Подходящий день для реализации каких-то старых идей, воплощения в жизнь того, что было давно задумано. Можно вернуться к тому, с чем прежде не удавалось справиться: на этот раз звезды будут на вашей стороне, и все сложится наилучшим образом. Некоторые Стрельцы исправят ошибки, допущенные раньше. Это благоприятный день для дружеских встреч. Найдется масса интересных тем для разговора и дел, которыми захочется заняться вместе. Будет возможность сменить обстановку, отправиться в небольшую поездку. Не упустите ее! Вы получите массу позитивных эмоций.
Козерог
Не тревожьтесь по пустякам, и у вас все получится. Сохраняйте самообладание. Именно благодаря ему вы не допустите серьезных ошибок, не поддадитесь на провокации, не поссоритесь с людьми, которые для вас важны. Могут появиться какие-то сложные задачи. Вы обязательно найдете их решение, пусть и не сразу. День подходит для того, чтобы собирать информацию, анализировать ее, делать выводы. А вот делиться с кем-то своими умозаключениями пока рано. Окружающие вряд ли правильно поймут их и оценят по достоинству, а вот сбить с толку могут.
Водолей
Приятный легкий день. Вряд ли вы добьетесь значительных успехов и прогресса в делах, но время проведете хорошо. Возможны неожиданные встречи. Они будут очень приятными, надолго поднимут настроение. К некоторым Водолеям без приглашения придут гости, и представители знака будут этому очень рады. Стоит быть осторожнее с деньгами. Поспешные решения, касающиеся покупок и сделок, вряд ли будут удачными. А вот если вы спокойно все обдумаете, то наверняка поймете, как лучше действовать.
Рыбы
Благоприятный день для общения. Вы одинаково легко ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого видите впервые. Не приходится особенно трудиться, чтобы произвести хорошее впечатление. Это помогает на деловых переговорах: часто люди поддерживают ваши идеи просто потому, что вы им нравитесь. Но и побыть наедине с собой будет полезно. Для этого подходит вторая половина дня. Вы сможете обдумать какие-то важные вопросы, примете верные решения. В это же время можно поговорить с любимым человеком о том, что тревожит вас обоих.