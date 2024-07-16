ВИДЕО Готов фильм по следам фестиваля Õllesummer: сможете ли вы найти себя

«Мы очень гордимся результатами Õllesummer этого года», - сказал Свен Нуутманн, генеральный директор Piletilevi. «Предприятию Piletilevi было очень приятно внести свой вклад в успех мероприятия, которое посетили десятки тысяч человек. Что касается продаж билетов, то мы наблюдали большой энтузиазм не только со стороны жителей Эстонии, но и со стороны иностранных гостей», - прокомментировал он.