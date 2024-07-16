Четырехдневный фестиваль Õllesummer завершился, и теперь опубликовано видео, в котором отражены самые яркие и эмоциональные моменты. Билеты на фестиваль следующего года поступили в продажу в Piletilevi сегодня утром.
ВИДЕО ⟩ Готов фильм по следам фестиваля Õllesummer: сможете ли вы найти себя
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«Мы очень гордимся результатами Õllesummer этого года», - сказал Свен Нуутманн, генеральный директор Piletilevi. «Предприятию Piletilevi было очень приятно внести свой вклад в успех мероприятия, которое посетили десятки тысяч человек. Что касается продаж билетов, то мы наблюдали большой энтузиазм не только со стороны жителей Эстонии, но и со стороны иностранных гостей», - прокомментировал он.
«Отмечая в этом году свое 30-летие, фестиваль Õllesummer подтвердил свою неизменную популярность. Мы рады продолжить сотрудничество с организаторами фестиваля в следующем году, чтобы предложить зрителям еще больше незабываемых впечатлений. Огромная популярность концертов известных артистов и разнообразие мероприятий наглядно доказали важность Õllesummer как главного события лета на нашем рынке», - сказал генеральный директор Piletilevi, подводя итоги фестиваля.