Меган Маркл сразу возненавидела Кейт Миддлтон: при чем тут принцесса Диана

Бывшая американская актриса и принц Гарри живут в США, тогда как принцесса Уэльская остается в Соединенном Королевстве и является гораздо более заметным членом монаршей семьи.

Ранее Меган описала свою первую встречу с Кейт Миддлтон на кухне в Frogmore Cottage как не очень приятную, рассказав, что будущая королева отказалась ее обнимать.

В своей новой книге журналист Том Бауэр объяснил, что американке сразу не понравилась жена принца Уильяма, поскольку она понимала, что та будет покорной.

«Меган Маркл видела себя "новой принцессой Дианой" королевской семьи, когда она впервые присоединилась к Фирме», - отметил Бауэр.

По мнению журналиста, после первого королевского тура Гарри и Меган в Австралии, звезда сериала «Форс-мажоры» видела себя преемницей покойной матери мужа, но в итоге была недовольна своим положением в королевской иерархии, потому что таким образом она подчинялась Кейт как будущей королеве.

К тому же, возлюбленная принца Гарри завидовала Виктории и Дэвиду Бекхэмам, которые владели пятью домами, частными самолетами, яхтами и имели гораздо больше денег.