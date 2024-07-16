ФОТО Снимки Ланы Дель Рей до и после похудения вызвали фурор

Лана Дель Рей стала одним из первых амбассадоров препарата Оземпик.

Как известно, несколько лет назад красотка набрала лишний вес, борьба с которым велась с переменным успехом.Однако, внезапно, будто по взмаху волшебной палочки феи-крестной, исполнительница превратилась в хрупкую тростинку.

Стоит только взглянуть на подборку снимков Ланы, сделанных до и после преображения, как начинаешь верить в чудеса.

Нужно отметить, что сама исполнительница твердо стоит на своем, утверждая, что чудо-похудение пришло к ней, как только она отказалась от мучного и сладкого и занялась спортом. А вот коллеги из окружения звезды, считают, что без медикоментов здесь не обошлось.

Стоит отметить, что похудательный вау-эффект - лишь одна сторона медали: у лекарства, созданного для лечения диабета, есть масса неприятных побочек.