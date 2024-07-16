После печального известия о смерти актрисы Шеннен Догерти в Сети появились фото из ее последних публичных выходов, пишет ТСН.
СМОТРИТЕ ⟩ Папарацци засняли Шеннен Доэрти незадолго до ее смерти
Так, папарацци поделилась кадрами, на которых Шеннен в июне этого года прогуливалась по набережной в Малибу, Калифорния. В частности, рядом со звездой «Беверли-Хиллз, 90210» можно заметить ее подругу и ближайшего друга Криса Кортаццо. Кстати, незадолго до смерти именно ему Доэрти завещала развеять ее прах после кремации и следить за исполнением составленного ею завещания.
Shannen Doherty smiled while out to dinner with friends in Malibu in last public photos before death https://t.co/o3KJmf9flW pic.twitter.com/dcYF3sOpWH— Page Six (@PageSix) July 14, 2024
На снимках, предоставленных изданию Page Six, тяжелобольная знаменитость выглядит довольно счастливо, но одновременно истощенно. Крис в это время идет, постоянно обнимая подругу, которую уже после смерти назвал своей «божественной женой».
В субботу, 13 июля, актриса Шеннен Догерти скончалась. Звезда девять лет сражалась с раком молочной железы. К сожалению, несмотря на длительное лечение, онкологическая болезнь распространилась на головной мозг и впоследствии - на кости. Так, жизнь звезды отняла четвертая стадия рака.