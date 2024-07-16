СМОТРИТЕ Папарацци засняли Шеннен Доэрти незадолго до ее смерти

Так, папарацци поделилась кадрами, на которых Шеннен в июне этого года прогуливалась по набережной в Малибу, Калифорния. В частности, рядом со звездой «Беверли-Хиллз, 90210» можно заметить ее подругу и ближайшего друга Криса Кортаццо. Кстати, незадолго до смерти именно ему Доэрти завещала развеять ее прах после кремации и следить за исполнением составленного ею завещания.