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СМОТРИТЕ Папарацци засняли Шеннен Доэрти незадолго до ее смерти

Limon.ee
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Шеннен Доэрти.
Шеннен Доэрти. Фото: MICHAEL TRAN

После печального известия о смерти актрисы Шеннен Догерти в Сети появились фото из ее последних публичных выходов, пишет ТСН.

Так, папарацци поделилась кадрами, на которых Шеннен в июне этого года прогуливалась по набережной в Малибу, Калифорния. В частности, рядом со звездой «Беверли-Хиллз, 90210» можно заметить ее подругу и ближайшего друга Криса Кортаццо. Кстати, незадолго до смерти именно ему Доэрти завещала развеять ее прах после кремации и следить за исполнением составленного ею завещания.

На снимках, предоставленных изданию Page Six, тяжелобольная знаменитость выглядит довольно счастливо, но одновременно истощенно. Крис в это время идет, постоянно обнимая подругу, которую уже после смерти назвал своей «божественной женой».

В субботу, 13 июля, актриса Шеннен Догерти скончалась. Звезда девять лет сражалась с раком молочной железы. К сожалению, несмотря на длительное лечение, онкологическая болезнь распространилась на головной мозг и впоследствии - на кости. Так, жизнь звезды отняла четвертая стадия рака.

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