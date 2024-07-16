ФОТО После поражения: принцесса Шарлотта и принц Луи поддержали сборную Англии по футболу

Финал многонедельных соревнований состоялся в Берлине на Олимпийском стадионе 14 июля. В поединке сошлись две команды - Англия и Испания. Победу со счетом 2:1 забрала Испания.

Несмотря на то, что принцесса Шарлотта и принц Луи не присутствовали лично на Евро-2024, а смотрели футбол дома, они решили поддержать команду сборной Англии. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма надели тематические футболки со своими именами.

«Англия, ваша командная работа, смелость и решительность были вдохновением для всех нас, молодых и взрослых. Поздравляем Испанию», - отметили принц и принцесса Уэльские.

Судя по прическе Шарлотты, это произошло сразу после финала Уимблдона, на котором она присутствовала в этот день.

Тем временем принц Джордж вместе с отцом Уильямом лично наблюдал за футбольным матчем в Берлине.