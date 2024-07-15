Дочь Скарлетт Йоханссон боится смотреть фильмы с участием матери

Звезда экрана воспитывает двоих детей. Роуз родилась от журналиста Ромена Дориака.

Речь о приключенческих картинах от Marvel, который имеет миллионы поклонников по всему миру, однако маленькая Роуз Дороти не относится к ним.

39-летняя звезда фильма «Черная вдова» рассказала, что ее 9-летняя дочь Роуз слишком боится смотреть фильмы Marvel своей знаменитой мамы.

«Ей нравится, что я играю Черную Вдову, но она слишком напугана, чтобы смотреть фильм "Мстители". Она просто говорит: Это жестоко. Я говорю:О Боже!» - рассказывает актриса.

Роуз Скарлетт родила в союзе со своим бывшим мужем, французским журналистом Роменом Дориаком.

А новый фильм Йоханссон «Возьми меня на Луну» понравился ее наследнице.

«Я думаю, что она в восторге от прически и макияжа. Это просто так весело... Она девочка», - призналась знаменитость.

Скарлетт также является мамой 2-летнего сына Космо, которого она воспитывает вместе со своим мужем, комиком Колином Джостом. Он в новой картине сыграл эпизодическую роль.

«Колин пришел и сделал эпизодическую роль. Я сказала: Да, я уверена, что если вы спросите его, я не собираюсь его спрашивать», - говорит Йоханссон.

Новый фильм со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом, который выходит в кинотеатрах 12 июля 2024 года, является романтической комедией, в которой NASA снимает фальшивую посадку на Луну как запасной план на случай, если миссия «Аполлон-11» столкнется с трудностями.