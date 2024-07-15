Умерла 104-летняя возлюбленная 49-летнего эстонского адвоката

Пары с большой разницей в возрасте часто находятся под пристальным вниманием окружающих и нередко сталкиваются с критикой в свой адрес. К сожалению, история одной пары из Эстонии, но проживающей в Австралии, подошла к концу.

Эстонский адвокат Март Соесон оплакивает свою возлюбленную Эльфриду Рийт, с которой он состоял в отношениях более десяти лет. Эльфрида умерла в апреле в доме престарелых в Сиднее. Как сообщает Daily Mail, Рийт понимала, что умрет, попрощалась с Соесоном, сложила руки на груди и мирно скончалась.

Эльфрида была вдовой дедушки своего возлюбленного. Рийт и Соесон стали близки еще в 2013 году. Теперь же мужчину обвиняют в том, что он воспользовался пожилой женщиной, чтобы получить вид на жительство в Австралии, хотя он неоднократно заявлял, что у него не было никаких злых помыслов, а его чувства были искренними.

История 48-летнего эстонского адвоката и его 104-летней возлюбленной тронула как циников, так и романтиков. Рийт, которая тоже родилась в Эстонии, бежала из Европы после Второй мировой войны и ранее была замужем за дедушкой Соесона.