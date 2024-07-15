Друзья Брэда Питта рассказали правду о его отношениях с детьми: «Засранец мирового класса!»

У Питта шестеро общих детей с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Трое из них: Захара, Пакс и Мэддокс - приемные и совершеннолетние. Также у них есть трое биологических детей: Шайло, которой исполнилось 18 лет, и 15-летние Нокс и Вивьен.

«Актер практически не общается со взрослыми детьми. А его общение с младшими в последние месяцы стало более ограниченным из-за графика съемок. В основном с детьми проводит время Анджелина, но по их соглашению Питт посещает младших детей», - рассказывает инсайдер.

Новость о том, что Шайло отказывается от фамилии отца стала для Питта серьезным ударом и «разбила ему сердце». Решение Шайло появилось вскоре после того, как ее младшая сестра Вивьен также отказалась от фамилии Брэда. Оказалось, что приемные дети давно не общаются с ним. Пакс в соцсетях называл отца «ужасным человеком, держащим в страхе своих детей, и «засранцем мирового класса», а Захара выступала в колледже, представляясь как Захара Марли Джоли.

Питт и Джоли продолжают разбираться в суде. Вопрос об опеке сошел на нет, когда трое детей выросли, но битва за замок и винодельню Miraval продолжается.