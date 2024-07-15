Стала известна последняя просьба умершей от онкологии звезды «Зачарованных» – поклонники тронуты

Некоторые коллеги уже почтили память Доэрти, а западные СМИ активно публикуют ее фото, сделанные незадолго до смерти, и заявления. Одним из таких стала последняя просьба актрисы, о которой пишет издание Page Six.

Еще в январе в подкасте Let's Be Clear Шеннен попросила кремировать ее, а затем смешать прах с прахом ее любимой собаки и отца. «Надо все это перемешать, чтобы получилась "здоровая смесь" моего отца, меня и Боуи», - дала указание знаменитость.

Часть праха она также позволила оставить у своего друга и ведущего Криса Кортаццо - именно он был одним из последних, кто видел актрису перед кончиной. Мужчина сможет носить его на шее в память о ней.

Поклонники оказались по-настоящему тронуты, узнав о такой необычный просьбе Шеннен Доэрти. Ее фанаты откровенно обсуждают в Сети, что и сами не прочь последовать примеру актрисы. «Трогательная просьба от Шеннен, надеюсь, она будет выполнена. Когда придет мое время, мой прах будет похоронен вместе с моими бабушкой и дедушкой», - высказался один из читателей портала.

В 2015 году у звезды «Зачарованных» был диагностирован рак молочной железы. Два года спустя болезнь перешла в стадию ремиссии. В 2020 году актриса объявила, что рак вернулся. Врачи тогда констатировали четвертую стадию, но Шеннен продолжила бороться за жизнь.

В последние месяцы она активно вела что-то вроде личного видеодневника, где делилась подробностями жизни со злосчастным недугом. Судя по недавним откровениям, на выздоровление Доэрти надеялась все меньше и со страхом говорила о смерти.