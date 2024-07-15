ВИДЕО Фанаты раскритиковали выступление Шакиры на Кубке Америки

Выступлением Шакиры возмутился главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо. «Не знаю, хорошо это или плохо, когда меняются правила соревнований для обеих команд, но я бы хотел, чтобы все было как всегда. Когда мы опоздали всего на одну минуту, нас дисквалифицировали. Теперь же из-за шоу мы опаздываем на пять».

Победителем Кубка Америки в этом году стала Аргентина, несмотря на то что их главная звезда Лионель Месси был заменен во втором тайме из-за травмы. Говорят, что он получил травму еще в начале матча и некоторое время все равно продолжал играть, пишет Spletnik.

Стоит отметить, что организация Кубка Америки не понравилась многим. Так, тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса раскритиковал состояние поля и тренировочных баз, причем на это уже неоднократно жаловались.

Кроме того, на стадионе возникла давка из-за того, что несколько тысяч человек проникли на трибуны без билетов. В итоге столпотворение переросло в массовую драку. Многие обратились за помощью к медикам из-за духоты и травм.

Большая часть болельщиков выражают опасения по поводу организации соревнований, поскольку США вместе с Мексикой и Канадой в 2026 году будет принимать чемпионат мира по футболу, и фанаты футбола надеются, что проблемы будут решены.