Полиция обнародовала новые факты расследования смерти Мэттью Перри

Смерть Мэттью Перри в октябре 2023 года стала шоком как для фанатов, так и для друзей. Актер утонул в гидромассажной ванне, и судмедэксперты установили, что в его организме был кетамин. Теперь следователи проводят проверки и обвинения могут быть предъявлены многим людям.

В пятницу стало известно, что Управление по борьбе с наркотиками (DEA) планирует предъявить обвинения «нескольким лицам» за распространение наркотиков, повлекшее за собой смерть или тяжкие телесные повреждения. В этом случае подозреваемым может грозить тюремное заключение минимум на 20 лет.

Когда в прошлом году звезда сериала «Друзья» скончался в возрасте 54 лет и позже были опубликованы результаты вскрытия, полиция Лос-Анджелеса начала расследование обстоятельств его смерти. Сообщается, что агенты до сих пор проводят проверки и стремятся предъявить обвинения большему числу людей, не только наркоторговцам.

По данным журналистов, следователи изучают деятельность врачей, выписывающих рецепты, «которые считаются выходящими за рамки медицинской необходимости», а также роль бывшей жены Чарли Шина Брук Мюллер.

Источник сообщил изданию, что ордер на обыск актрисы, с которой у Перри, как сообщается, были «романтические отношения» почти два десятилетия назад, был выдан после того, как ее «несколько раз» допрашивали власти в связи с его смертельной передозировкой. Однако Мюллер не была арестована, так как она сотрудничает следствием. У нее изъяли у нее iPhone и ноутбук. Брук по-прежнему «непреклонна в своей непричастности» к смерти Перри.

Его смерть была признана несчастным случаем, а отчет о вскрытии, опубликованный в мае, показал, что актер умер от острого воздействия кетамина.

По мнению следователей, именно этот препарат «в конечном итоге сыграл свою роль» в смерти актера.

Ранее, 27 июня таблоиды назвали имя женщины, которая могла принести Мэттью Перри смертельную дозу кетамина.