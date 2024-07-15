«Эти трое попадут в круговорот неудач»: Глоба назвала три знака, чья неделя пойдет под откос

Овен

Овнам предстоит столкнуться с множеством препятствий как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Возможны конфликты с близкими и коллегами, а также финансовые трудности. Глоба рекомендует сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений.

Лев

Львы могут оказаться в центре неприятных ситуаций, связанных с их репутацией. Возможны недоразумения и сплетни, которые могут негативно повлиять на их общественный имидж. Астролог советует быть осторожными в высказываниях и действиях.

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с предательством со стороны близких людей или коллег. Это может вызвать сильный стресс и разочарование. Глоба рекомендует не доверять всем подряд и быть более избирательными в общении.