Известный астролог Тамара Глоба предсказала, что на текущей неделе три знака зодиака столкнутся с серьезными проблемами и испытаниями. Согласно ее прогнозу, жизнь представителей этих знаков может пойти под откос.
«Эти трое попадут в круговорот неудач»: Глоба назвала три знака, чья неделя пойдет под откос
Овен
Овнам предстоит столкнуться с множеством препятствий как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Возможны конфликты с близкими и коллегами, а также финансовые трудности. Глоба рекомендует сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений.
Лев
Львы могут оказаться в центре неприятных ситуаций, связанных с их репутацией. Возможны недоразумения и сплетни, которые могут негативно повлиять на их общественный имидж. Астролог советует быть осторожными в высказываниях и действиях.
Скорпион
Скорпионы могут столкнуться с предательством со стороны близких людей или коллег. Это может вызвать сильный стресс и разочарование. Глоба рекомендует не доверять всем подряд и быть более избирательными в общении.