Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон редко появляется на публике во время лечения рака. Вчера, 14 июля, она сделала исключение и вместе с дочерью, принцессой Шарлоттой, посетила Уимблдон. Эксперта по языку тела Джуди Джеймс проанализировала движения супруги принца Уильяма, пишет Фокус.
Эксперт по языку тела оценила поведение Кейт Миддлтон на Уимблдоне
На Уимблдонском чемпионате Кейт и Шарлотта заняли места на центральном корте, чтобы посмотреть финал мужского одиночного турнира между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем. Толпа устроила им бурные овации и восторженные возгласы. Это было второе публичное появление принцессы с момента постановки диагноза «рак».
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс считает, что такая реакция публики - «очень личное пожелание скорейшего выздоровления от общественности, переданное в более прямой и интимной обстановке, чем ее недавнее появление на балконе с остальной семьей».
«Она отреагировала на это довольно скромным кивком головы, словно надеясь, что сможет незаметно пробраться на свое место», - сказала Джеймс. Она добавила, что «королевская элегантность Кейт и ее сигналы уверенности слегка испарились» в этот момент. Эксперт продолжила: «Затем она остановилась с восторженной улыбкой и ямочками на щеках и сделала очень личный, скромный и теплый жест признания в ответ на полученную ею волну привязанности».
Тем временем Шарлотта показала, насколько она взрослая. «Тихо подражая своей матери и не нуждаясь ни в чем, кроме нескольких прикосновений руки сзади, чтобы сделать шаг вперед для рукопожатия или пересесть на свое место между Кейт и сестрой Пиппой», - отметила специалист, которая также оценила поведение внучки Карла ІІІ.
Джуди подвела итог: «Язык тела Кейт сигнализировал об удивлении, восторге и о большом желании восстановить связь с поддерживающей и очень заботливой публикой в этот раз, на ее первых этапах восстановления после болезни».