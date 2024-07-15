Эксперт по языку тела оценила поведение Кейт Миддлтон на Уимблдоне

На Уимблдонском чемпионате ​​Кейт и Шарлотта заняли места на центральном корте, чтобы посмотреть финал мужского одиночного турнира между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем. Толпа устроила им бурные овации и восторженные возгласы. Это было второе публичное появление принцессы с момента постановки диагноза «рак».

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс считает, что такая реакция публики - «очень личное пожелание скорейшего выздоровления от общественности, переданное в более прямой и интимной обстановке, чем ее недавнее появление на балконе с остальной семьей».

«Она отреагировала на это довольно скромным кивком головы, словно надеясь, что сможет незаметно пробраться на свое место», - сказала Джеймс. Она добавила, что «королевская элегантность Кейт и ее сигналы уверенности слегка испарились» в этот момент. Эксперт продолжила: «Затем она остановилась с восторженной улыбкой и ямочками на щеках и сделала очень личный, скромный и теплый жест признания в ответ на полученную ею волну привязанности».

Тем временем Шарлотта показала, насколько она взрослая. «Тихо подражая своей матери и не нуждаясь ни в чем, кроме нескольких прикосновений руки сзади, чтобы сделать шаг вперед для рукопожатия или пересесть на свое место между Кейт и сестрой Пиппой», - отметила специалист, которая также оценила поведение внучки Карла ІІІ.

Джуди подвела итог: «Язык тела Кейт сигнализировал об удивлении, восторге и о большом желании восстановить связь с поддерживающей и очень заботливой публикой в ​​этот раз, на ее первых этапах восстановления после болезни».