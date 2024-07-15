На первых полосах сегодняшних мировых изданий - новость о покушении на бывшего и, возможно, будущего президента США Дональда Трампа. Скандального политика накануне пытались застрелить во время предвыборного митинга в Пенсильвании. На этом фоне не менее эксцентричный и влиятельный человек - основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск - сделал неожиданное признание в принадлежащей ему соцсети X (бывший Твиттер).
Илон Маск сделал шокирующее заявление на фоне покушения на Дональда Трампа
С момента покушения на Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания 13 июля Илон Маск не переставал писать в соцсети на эту тему. Он заявил, что полностью поддерживает Трампа и надеется на его скорейшее выздоровление. Маск также публиковал фото и видео Трампа, комментировал и репостил сообщения других людей, пишет hro.
Так, один из известных блогеров в X, пропагандист Иен Майлз Чонг, призвал Маска «утроить охрану» после нападения на Трампа: «Если они могут прийти за Трампом, они тоже придут за вами».
В ответ Маск заявил: «Впереди опасные времена. Два человека (разные случаи) уже пытались убить меня за последние восемь месяцев. Их арестовали с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе».
Dangerous times ahead.— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024
Two people (separate occasions) have already tried to kill me in the past 8 months. They were arrested with guns about 20 mins drive from Tesla HQ in Texas.