«Какие к нам вопросы?»: невеста, на свадьбе которой выступил Галкин, ответила на хейт

На своей странице в Instagram Ангелина рассказала, что она и ее муж не живут в Украине, хотя планируют вернуться в будущем. Также она добавила, что они не являются госслужащими, звездами или крупными блогерами, и их свадьба не проходила на украинской территории. Молодожены финансово поддерживают Украину и ненавидят Россию.

«Дорогие и уважаемые журналисты, а также авторы телеграмм-пабликов, во-первых, спасибо за такое внимание к нашим скромным персонам, во-вторых, перед публикацией статей в газетах все же советовала бы актуализировать информацию по представленной теме. В-третьих, мы не звезды, не госслужащие и даже не их дети, не блогеры с миллионной аудиторией, не живем сейчас в Украине. Свадьбу праздновали не на территории Украины, поддерживаем Украину. Если не понятно, то пересмотрите истории в сохраненных. Так какие к нам вопросы?» - написала Ангелина.