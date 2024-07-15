Том Круз, Зендая, Джулия Робертс: звезды посетили финал Уимблдона-2024

Ряд знаменитостей посетили мужской финал Уимблдона-2024 в Лондоне 14 июля.

На трибунах теннисного турнира появились Джерард Батлер, Бенедикт Камбербэтч, Пол Мескаль, Зендая, Джулия Робертс, Джейми Дорнан и его жена Амелия Уорнер, Том Круз и другие. Последний следил за победой испанца Карлоса Алькараса в солнцезащитных очках.

Финал Уимблдона-2024. Джулия Робертс. Фото: Stephen Lock

Тем временем Джулия Робертс появилась на турнире в компании мужа, кинооператора Дэниела Модера, а звезду сериала «Шерлок» Бенедикта Камбербэтча сопровождала жена Софи Хантер.

«Невероятный день на Уимблдоне!» - написала Робертс в соцсетях.

На публике Джулия появилась в белом спортивном мини-платье от Gucci. Тем временем ее муж был в синем деловом костюме.

А Зендая, которая недавно сыграла в спортивной драме «Соперники» звезду тенниса, появилась на лондонских трибунах в пиджаке, голубой рубашке и джинсах. Ее бойфренд Том Холланд не сопровождал актрису, хотя сам родом из Британии.

Еще ранее Уимблдон посетили беременная Марго Робби с мужем Томом Акерли, Дэвид Бекхэм, родители Кейт Миддлтон.