Бывший пилот Формулы-1 Шумахер сделал откровенное признание

Знаменитый немец, 27 раз поднимавшийся на подиум по итогам гонок Формулы-1, опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в обнимку с неизвестным мужчиной, пишут Факты.

«Самое прекрасное в жизни - это когда рядом правильный партнер, с которым можно разделить все», - подписал снимок Ральф Шумахер.

Кстати, звезда реалити-шоу и телеведущая Кармен Гайс прокомментировала его пост и раскрыла более подробную информацию.

«Я хочу рассказать вам о человеке, который играет совершенно особую роль в моей жизни, - написала Кармен Гайс в соцсети под совместными снимками с Ральфом и его другом. - На протяжении многих лет я знаю и безгранично люблю его. Его присутствие в моей жизни - это благословение, и наша глубокая связь с годами только крепнет.

У этого замечательного человека есть не менее замечательный сын, который очень много значит для него и был для него источником радости и гордости на протяжении многих взлетов и падений. Вместе они пережили незабываемые моменты и построили крепкие, любящие отношения, которые ничто не может поколебать.