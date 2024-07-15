Младший брат легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера 49-летний экс-гонщик Ральф Шумахер, который долгое время скрывал свою личную жизнь, совершил каминг-аут, опубликовав об этом пост в Instagram.
Бывший пилот Формулы-1 Шумахер сделал откровенное признание
Знаменитый немец, 27 раз поднимавшийся на подиум по итогам гонок Формулы-1, опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в обнимку с неизвестным мужчиной, пишут Факты.
«Самое прекрасное в жизни - это когда рядом правильный партнер, с которым можно разделить все», - подписал снимок Ральф Шумахер.
Кстати, звезда реалити-шоу и телеведущая Кармен Гайс прокомментировала его пост и раскрыла более подробную информацию.
«Я хочу рассказать вам о человеке, который играет совершенно особую роль в моей жизни, - написала Кармен Гайс в соцсети под совместными снимками с Ральфом и его другом. - На протяжении многих лет я знаю и безгранично люблю его. Его присутствие в моей жизни - это благословение, и наша глубокая связь с годами только крепнет.
У этого замечательного человека есть не менее замечательный сын, который очень много значит для него и был для него источником радости и гордости на протяжении многих взлетов и падений. Вместе они пережили незабываемые моменты и построили крепкие, любящие отношения, которые ничто не может поколебать.
Сегодня он признался в своей гомосексуальности. Этот шаг стал для него актом освобождения и самопринятия. Это было мужественное решение, которое зрело в нем долгое время, и сейчас он полон гордости и уверенности. Его выход в свет - это не только личный триумф, но и знак того, что он наконец-то может жить и любить свою истинную сущность без страха и стыда.
Его мужество и честность вдохновляют, и я бесконечно благодарна за то, что он есть в моей жизни. Его путь к себе - доказательство того, что любовь, принятие и самоистина - величайшие силы в нашей жизни. Я люблю их обоих всем сердцем и рада, что нашла два сердца».
Напомним, с 2001 по 2015 год Ральф был женат на бывшей модели и участнице гоночных соревнований, а ныне ведущей на немецком телевидении Коре Бринкманн. В 2001 году у пары родился сын Давид, ставший известным автогонщиком.
Кстати, до Ральфа Шумахера только два других гонщика Формулы-1 открыто заявляли о своей гомосексуальности - Лелла Ломбарди (единственная женщина, набиравшая очки в Формуле-1) и Майк Бюттлер.