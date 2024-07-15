В минувшую пятницу, 12 июля, Noorus Spa Hotel отметил свое десятилетие. На яркой вечеринке в честь этого праздника выступила нарвская певица, жена тренера сборной России по футболу Дарья Карпина. Смотрите галерею!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ На десятилетии Noorus Spa Hotel в Нарва-Йыэсуу пела Дарья Карпина и награждали лучших
Десять лет, по мнению владельцев и работников Noorus Spa Hotel – дата солидная, ведь они оказались непростыми. За время своего существования спа-отель в Нарва-Йыэсуу пережил пандемию коронавируса со всеми ее ограничениями, а вслед за этим -закрытие российской границы и потерю туристов, которые регулярно гостили в Noorus Spa. При этом руководство отеля никогда не брало ориентир именно на российского туриста. По их словам, всегда в приоритете был внутренний рынок. Впрочем, сейчас сюда приезжают отдыхающие со всех стран Европы, особенно это видно по номерным знакам машин на парковке.
Празднование дня рождения началось с официального приема в ресторане спа-отеля, где были награждены лучшие сотрудники, после этого уже в пабе отеля прошла яркая вечеринка. Главной жемчужиной вечера стало выступление Дарьи Карпиной, жены тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Ведущим вечера стал Александр Александрин. Для друзей отеля и его работников были организованы веселые конкурсы и дискотека.
Впрочем, приготовил в честь круглой даты Noorus Spa Hotel и подарок и для своих клиентов. Неделю назад открыли баню с видом на море, бильярдный зал и кальянную, которая вскоре по задумке создателей станет местом для караоке.
Администрация подсчитала: эстоноязычные гости сейчас составляют плюс-минус 70 процентов постояльцев, русскоязычные жители Эстонии - 25 процентов, остальная небольшая часть - иностранцы, и чаще это командировочные, приехавшие в приграничный регион по рабочим делам, говорится в недавней статье Северного Побережья.