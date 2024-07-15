ФОТО И ВИДЕО На десятилетии Noorus Spa Hotel в Нарва-Йыэсуу пела Дарья Карпина и награждали лучших

Десять лет, по мнению владельцев и работников Noorus Spa Hotel – дата солидная, ведь они оказались непростыми. За время своего существования спа-отель в Нарва-Йыэсуу пережил пандемию коронавируса со всеми ее ограничениями, а вслед за этим -закрытие российской границы и потерю туристов, которые регулярно гостили в Noorus Spa. При этом руководство отеля никогда не брало ориентир именно на российского туриста. По их словам, всегда в приоритете был внутренний рынок. Впрочем, сейчас сюда приезжают отдыхающие со всех стран Европы, особенно это видно по номерным знакам машин на парковке.