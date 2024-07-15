Владимир Зеленский поблагодарил американских звезд за их усилия и поддержку Украины. В частности он рассказал о ситуации в Харькове, который находится под постоянными ударами со стороны ВС РФ. Президент Украины объяснил их видение достижения справедливого мира, основанное на Формуле мира, и предложил актеру Мэтью Макконахи поддержать украинскую фандрейзинговую платформу UNITED24.