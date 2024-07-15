Во время недавнего визита в США президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с голливудским актером Мэтью Макконахи, его женой Камиллой Алвес и первой леди Юты Эбби Кокс. Об этом 13 июля сообщил Офис президента Украины, пишет Фокус.
Владимир Зеленский поблагодарил американских звезд за их усилия и поддержку Украины. В частности он рассказал о ситуации в Харькове, который находится под постоянными ударами со стороны ВС РФ. Президент Украины объяснил их видение достижения справедливого мира, основанное на Формуле мира, и предложил актеру Мэтью Макконахи поддержать украинскую фандрейзинговую платформу UNITED24.
Знаменитости-амбассадоры UNITED24
Многие мировые звезды, актеры, певцы и спортсмены выступили в поддержку Украины. Они стали амбассадорами, которые поддерживают связь с украинской глобальной инициативой United24.
Первым таким послом стал бывший тренер и игрок сборной Украины Андрей Шевченко. В почетный список также входят украинская теннисистка Элина Свитолина, американский сценарист и артист Лиев Шрайбер, участники легендарной группы Imagine Dragons, звезда Голливуда Барбара Стрейзанд, американский астронавт Скотт Келли, историк и писатель Тимоти Снайдер, французский кинорежиссер Мишель Хазанавичюс, канадская актриса Кэтрин Винник, знаменитый американский актер Марк Гэмилл, звезда сериала «Сверхъестественное» Миша Коллинз и многие другие.