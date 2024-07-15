Коллеги Тимоти Шаламе пожаловались на его ужасное поведение: какие требования выдвигает звезда «Дюны» на съемках?

«Он вел себя как гиперпараноик. Нам не разрешали смотреть ему в глаза или здороваться с ним», - рассказал один из членов съемочной группы.

Кроме того, он вспомнил, как Шаламе обматерил его коллегу. Одна из ассистенток всего лишь хотела сделать фотографию солнечного затмения, на которую по чистой случайности попал и Тимоти. Актер пришел в ярость и накричал на девушку, а охранник обыскал ее телефон и заставил удалить все снимки.

Но и это еще не все: спустя 20 минут после инцидента всем участникам съемок пришли электронные письма, запрещающие любое использование мобильных телефонов рядом с исполнителем главной роли. Как уверяет источник, написать это жесткое сообщение продюсеров фильма заставил сам Шаламе.

В итоге ситуация часто доходила до абсурда: служба безопасности запугивала каждого, кто все же пользовался телефоном поблизости от Тимоти, даже если это было необходимо для выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, актер якобы ненавидит, когда съемочная группа наблюдает за репетициями, а особенную неприязнь испытывает к дублерам, которые помогают выставлять свет до его прибытия в кадр.

Ну и вишенка на торте - это история о том, как в особенно напряженный день съемок с участием 120 актеров и 150 членов группы Тимоти в одиночку занял трейлер-туалет, чем вызвал огромные очереди и задержки. «Ему просто наплевать на всех, кроме себя», - заключил инсайдер.