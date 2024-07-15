«Может находиться в Эстонии»: родные пропавшей Матильды верят, что 2024 году они воссоединятся

В пятницу, 3 мая 2013 года, бабушка Матильды Анетт Бломгрен и ее муж Нильс забрали девочку из детского сада. Отец Матильды, Магнус Бломгрен, и мать, Елена Бломгрен, вели борьбу за опеку над ребенком, и Матильда встречалась с матерью каждые выходные. Накануне того рокового уик-энда бабушка Матильды почувствовала, что что-то не так.

«Я чувствовала, что что-то должно произойти. Весной Матильда наговорила столько странных вещей. Например, что в мае ее с нами больше не будет - она будет только с мамой», - рассказала Анетт изданию Nyheter24. Несмотря на опасения, девочку отдали ее эстонской матери, которая приехала, чтобы забрать на выходные дочь к себе. Сердце бабушки сжалось от волнения, в тот день она решила проследить за машиной Елены.