Одиннадцать лет назад шестилетняя Матильда вместе со своей матерью Еленой села на паром, идущий из Стокгольма в Таллинн, и бесследно исчезла. Через два дня ребенок и его мать, которая боролась за опекунство с отцом, были объявлены в розыск. Близкие надеются, что 2024 год внесет ясность в это дело, ведь в сентябре Матильде Мэри Мишель исполняется 18 лет.
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«Может находиться в Эстонии»: родные пропавшей Матильды верят, что 2024 году они воссоединятся
В пятницу, 3 мая 2013 года, бабушка Матильды Анетт Бломгрен и ее муж Нильс забрали девочку из детского сада. Отец Матильды, Магнус Бломгрен, и мать, Елена Бломгрен, вели борьбу за опеку над ребенком, и Матильда встречалась с матерью каждые выходные. Накануне того рокового уик-энда бабушка Матильды почувствовала, что что-то не так.