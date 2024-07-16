ГОРОСКОП НА 16 ИЮЛЯ Жизнь заиграет новыми красками: кому из знаков Зодиака повезет во вторник

Овен

День может показаться довольно скучным. Вам предстоит заниматься однообразными делами, требующими сосредоточенности и аккуратности, а не таланта, знаний и творческого подхода. К тому же окружающие чаще обычного критикуют вас, напоминают об ошибках. Нужно завидное самообладание, чтобы не ответить язвительным замечанием. Что порадует, так это общение с теми, кто близок вам по духу. Ни давние друзья, ни любимый человек не скажут и не сделают ничего, что могло бы вас огорчить. А вот сделать какие-то приятные сюрпризы могут, пишет Dvorec.

Телец

Не спешите. День сложится просто отлично, если вы не станете горячиться и принимать важные решения второпях, а также доверять всем подряд. Будьте настороже, когда дело касается денег и долгосрочного сотрудничества. Тут кто-то может попытаться обмануть вас. Во остальном день благоприятен. Он хорошо подходит для общения с людьми, которые близки вам по духу, разделяют ваши интересы. Неважно, когда вы виделись в последний раз и как в последнее время складывались ваши отношения. Сейчас будет легко найти общий язык и обо всем договориться.

Близнецы