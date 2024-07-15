«Он убил!» Родственники покойной украинки отреагировали на решение суда для Алека Болдуина

Родные Хатчинс не согласны с решением суда и будут продолжать бороться за справедливость. Поэтому они хотят снова привлечь к ответственности актера. Такое заявление перед зданием суда сделала прокурор Глория Олред, которая представляет интересы семьи покойной Галины.

«Это закрытие уголовного дела против Алека Болдуина никоим образом не освобождает его от ответственности. Это не меняет того факта, что он убил Галину Гатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Это не меняет того факта, что он стрелял из заряженного пистолета, нацелив его на человека», - сказала прокурор.

Сам Алек не комментировал заявление родственников, но поблагодарил всех за поддержку так: «Вы все должны знать, как сильно я ценю вашу доброту по отношению к моей семье. Я всем очень благодарен».

В октябре 2021 года во время съемок фильма «Ржавчина» произошла трагедия. Актер Алек Болдуин репетировал сцену с оружием, но не знал, что оно заряжено. Выстрелив, он попал в оператора-украинку Галину Гатчинс. Из-за сквозного ранения в грудь женщина скончалась на месте.

Позже Генеральное консульство Украины в США отреагировало на инцидент. Алек получил обвинения по двум пунктам: «неосторожное применение огнестрельного оружия» и «действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других». Но 10 июля этого года суд отклонил все обвинения и закрыл дело.