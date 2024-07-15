Дети Дональда Трампа нарушили молчание и прокомментировали покушение на своего отца

Множество других людей направили свои наилучшие пожелания бывшему лидеру США. «78-летний мультимиллиардер должен быть на яхте на полях для гольфа в Средиземноморье. Но его там нет. Он в Пенсильвании, выплевывает пули! Бегает ради любви к своей стране! Дай Бог Дональду скорости! Да благословит Бог Соединенные Штаты», - написал в Х знаменитый борец ММА Конор Макгрегор.

Актриса Эшли Джадд также пожелала Трампу всего наилучшего. «Любое политическое насилие любого рода в любых обстоятельствах против всех людей неправильно. Я бы никогда не хотела, чтобы мистер Трамп пострадал. Он человек с семьей, как и я. Мой папа и я надеемся, что с ним все в порядке, и посылаем поддержку его семье», - написала она в Instagram.