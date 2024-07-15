45-й президент США был ранен на предвыборном митинге в Пенсильвании. Дональд Трамп покинул трибуну с окровавленным лицом и был госпитализирован.
Дети Дональда Трампа нарушили молчание и прокомментировали покушение на своего отца
На кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение, когда он выступал на предвыборном митинге в городе Батлер. В него несколько раз стреляли, но он выжил. Дети Дональда Трампа в социальных сетях отдали дань уважения своему отцу и нарушили молчание после его выписки из больницы.
«Спасибо за вашу любовь и молитвы за моего отца и за других жертв сегодняшнего бессмысленного насилия в Батлере, штат Пенсильвания. Я благодарен Секретной службе и всем другим сотрудникам правоохранительных органов за их быстрые и решительные действия сегодня. Я продолжаю молиться за нашу страну. Я люблю тебя, папа, сегодня и всегда», - написала его дочь Иванка в социальной сети Х.
Thank you for your love and prayers for my father and for the other victims of today's senseless violence in Butler, Pennsylvania. I am grateful to the Secret Service and all the other law enforcement officers for their quick and decisive actions today. I continue to pray for our…— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2024
Сын Трампа Дональд-младший поделился фотографией своего отца с окровавленным ухом и кулаком, демонстративно поднятым в воздух после стрельбы. «Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки», - подписал он пост в социальной сети Х.
He'll never stop fighting to Save America 🇺🇸 pic.twitter.com/qT4Vd0sVTm— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 13, 2024
Его брат Эрик Трамп поделился той же фотографией своего отца и написал: «Это тот борец, который нужен Америке!».
This is the fighter America needs! pic.twitter.com/77xES5kBRO— Eric Trump (@EricTrump) July 14, 2024
Множество других людей направили свои наилучшие пожелания бывшему лидеру США. «78-летний мультимиллиардер должен быть на яхте на полях для гольфа в Средиземноморье. Но его там нет. Он в Пенсильвании, выплевывает пули! Бегает ради любви к своей стране! Дай Бог Дональду скорости! Да благословит Бог Соединенные Штаты», - написал в Х знаменитый борец ММА Конор Макгрегор.
A 78 year old multiple billionaire he should be on a yacht on the med touring golf courses. But he is not. He is in Pennsylvania spitting out bullets! Running for the love of his country! God speed Donald! God bless the United States 🙏❤️— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 13, 2024
Актриса Эшли Джадд также пожелала Трампу всего наилучшего. «Любое политическое насилие любого рода в любых обстоятельствах против всех людей неправильно. Я бы никогда не хотела, чтобы мистер Трамп пострадал. Он человек с семьей, как и я. Мой папа и я надеемся, что с ним все в порядке, и посылаем поддержку его семье», - написала она в Instagram.