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Дети Дональда Трампа нарушили молчание и прокомментировали покушение на своего отца

Limon.ee
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Фото: Brendan Mcdermid

45-й президент США был ранен на предвыборном митинге в Пенсильвании. Дональд Трамп покинул трибуну с окровавленным лицом и был госпитализирован.

На кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение, когда он выступал на предвыборном митинге в городе Батлер. В него несколько раз стреляли, но он выжил. Дети Дональда Трампа в социальных сетях отдали дань уважения своему отцу и нарушили молчание после его выписки из больницы. 

«Спасибо за вашу любовь и молитвы за моего отца и за других жертв сегодняшнего бессмысленного насилия в Батлере, штат Пенсильвания. Я благодарен Секретной службе и всем другим сотрудникам правоохранительных органов за их быстрые и решительные действия сегодня. Я продолжаю молиться за нашу страну. Я люблю тебя, папа, сегодня и всегда», - написала его дочь Иванка в социальной сети Х. 

Сын Трампа Дональд-младший поделился фотографией своего отца с окровавленным ухом и кулаком, демонстративно поднятым в воздух после стрельбы. «Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки», - подписал он пост в социальной сети Х.

 

Его брат Эрик Трамп поделился той же фотографией своего отца и написал: «Это тот борец, который нужен Америке!». 

Множество других людей направили свои наилучшие пожелания бывшему лидеру США. «78-летний мультимиллиардер должен быть на яхте на полях для гольфа в Средиземноморье. Но его там нет. Он в Пенсильвании, выплевывает пули! Бегает ради любви к своей стране! Дай Бог Дональду скорости! Да благословит Бог Соединенные Штаты», - написал в Х знаменитый борец ММА Конор Макгрегор. 

Актриса Эшли Джадд также пожелала Трампу всего наилучшего. «Любое политическое насилие любого рода в любых обстоятельствах против всех людей неправильно. Я бы никогда не хотела, чтобы мистер Трамп пострадал. Он человек с семьей, как и я. Мой папа и я надеемся, что с ним все в порядке, и посылаем поддержку его семье», - написала она в Instagram.

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