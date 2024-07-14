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Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет

Limon.ee
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Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти Фото: EARL GIBSON III

Причиной смерти стал продолжительный рак, пишет Variety.

Новость подтвердила публицистка Доэрти. «С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», - заявила публицистка Доэрти Лесли Слоан.

Актриса родилась в 1971 году в Мемфисе и ребёнком переехала в Лос-Анджелес. Доэрти начала сниматься в кино и на телевидении с 10 лет. Она прославилась благодаря главным ролям в сериалах «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные».

Среди других известных работ актрисы: «Смертельное влечение», «Тусовщики из супермаркета», «Маленький домик в прериях» и др. В 2015 году Доэрти диагностировали рак груди.

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