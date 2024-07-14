Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет
Новость подтвердила публицистка Доэрти. «С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», - заявила публицистка Доэрти Лесли Слоан.
Актриса родилась в 1971 году в Мемфисе и ребёнком переехала в Лос-Анджелес. Доэрти начала сниматься в кино и на телевидении с 10 лет. Она прославилась благодаря главным ролям в сериалах «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные».
Среди других известных работ актрисы: «Смертельное влечение», «Тусовщики из супермаркета», «Маленький домик в прериях» и др. В 2015 году Доэрти диагностировали рак груди.