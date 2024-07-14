«Евровидение-2025» может не состояться: в Швейцарии выступили против проведения конкурса

Как передает RTS, партия якобы пытается сорвать организацию конкурса из-за возможных пропалестинских митингов, которые в мае 2024 года активно проходили в Мальме. Это якобы может негативно повлиять на безопасность в стране. Кроме того, партия обеспокоена тем, что участники могут воспевать «сатанизм и оккультизм», указав в пример представительницу Ирландии Bambie Thug с песней Doomsday Blue.

Пока официальная позиция властей Швейцарии по этому поводу не известна. Страна должна в августе объявить город-хозяина «Евровидения-2025», проконсультировавшись перед этим с Европейским вещательным союзом. Если и будут какие-то референдумы против проведения конкурса, то уже после объявления города-хозяина.

Победители этого года Немо, представляющие Швейцарию, держат свой трофей после финала 68-го конкурса песни «Евровидение» (ESC) на Malmö Arena в Мальме, Швеция, 12 мая 2024 года. Фото: Jessica Gow/TT

Отметим, что в мае этого года победителями «Евровидения» стали артисты из Швейцарии Nemo с песней The Code.