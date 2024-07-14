В Швейцарии, которой победу привезли Nemo с песней The Code, неожиданно выступили против того, чтобы музыкальная гонка состоялась в их стране. Федерально-демократический союз планирует инициировать референдум, чтобы государством не выделялись средства на проведение «Евровидения-2025».
«Евровидение-2025» может не состояться: в Швейцарии выступили против проведения конкурса
Как передает RTS, партия якобы пытается сорвать организацию конкурса из-за возможных пропалестинских митингов, которые в мае 2024 года активно проходили в Мальме. Это якобы может негативно повлиять на безопасность в стране. Кроме того, партия обеспокоена тем, что участники могут воспевать «сатанизм и оккультизм», указав в пример представительницу Ирландии Bambie Thug с песней Doomsday Blue.
Пока официальная позиция властей Швейцарии по этому поводу не известна. Страна должна в августе объявить город-хозяина «Евровидения-2025», проконсультировавшись перед этим с Европейским вещательным союзом. Если и будут какие-то референдумы против проведения конкурса, то уже после объявления города-хозяина.
Отметим, что в мае этого года победителями «Евровидения» стали артисты из Швейцарии Nemo с песней The Code.