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Дженнифер Лопес проводит время с дочкой Бена Аффлека на фоне слухов о разводе

Limon.ee
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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Billy Bennight/AdMedia/SIPA/Billy Bennight/AdMedia/SIPA

Дженнифер Лопес в эту субботу провела время с дочерью Бена Аффлека, Вайолет: 54-летняя певица сводила падчерицу и ее подругу, актрису Кэссиди Фрейлин, на выставку антиквариата и декоративных предметов для дома и сада, которая проходила в Ист-Хэмптоне.

После выставки компания также заглянула в местный магазин мороженого. В тот же день Лопес опубликовала в соцсетях видео, которое сняла в машине с открытым верхом. На нем можно увидеть саму Лопес, улыбающуюся в камеру, и Вайолет с подругой, смотрящих в окно.

Некоторые интернет-пользователи считают, что Дженнифер выложила ролик с целью показать, что в ее отношениях с Беном Аффлеком еще не поставлена финальная точка.

Супругам уже несколько месяцев пророчат скорый развод: о том, что их брак висит на волоске, говорит и то, что Аффлека несколько раз видели без обручального кольца, и то, что знаменитостей часто заставали ссорящимися, а потом они и вовсе разъехались. Кроме того, недавно Бен и Дженнифер выставили на продажу общий дом, который приобрели вскоре после свадьбы.

Инсайдер из окружения пары рассказал изданию Daily Mail, что Аффлек особенно стремится избавиться от особняка, в котором он «никогда не был счастлив». Он добавил, что насчет развода «еще ничего не решено, но продажа дома - первый шаг к этому».

Среди прочего, по словам источника, дом казался Бену слишком большим и пустым, ведь его дети и дети Дженнифер редко находились там в одно и то же время. Напомним, что у 51-летнего актера трое детей от актрисы Дженнифер Гарнер: 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль. Лопес воспитывает 16-летних близнецов Макса и Эмму от бывшего мужа Марка Энтони.

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