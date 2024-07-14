Дженнифер Лопес проводит время с дочкой Бена Аффлека на фоне слухов о разводе

Некоторые интернет-пользователи считают, что Дженнифер выложила ролик с целью показать, что в ее отношениях с Беном Аффлеком еще не поставлена финальная точка.

Супругам уже несколько месяцев пророчат скорый развод: о том, что их брак висит на волоске, говорит и то, что Аффлека несколько раз видели без обручального кольца, и то, что знаменитостей часто заставали ссорящимися, а потом они и вовсе разъехались. Кроме того, недавно Бен и Дженнифер выставили на продажу общий дом, который приобрели вскоре после свадьбы.

Инсайдер из окружения пары рассказал изданию Daily Mail, что Аффлек особенно стремится избавиться от особняка, в котором он «никогда не был счастлив». Он добавил, что насчет развода «еще ничего не решено, но продажа дома - первый шаг к этому».

Среди прочего, по словам источника, дом казался Бену слишком большим и пустым, ведь его дети и дети Дженнифер редко находились там в одно и то же время. Напомним, что у 51-летнего актера трое детей от актрисы Дженнифер Гарнер: 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль. Лопес воспитывает 16-летних близнецов Макса и Эмму от бывшего мужа Марка Энтони.